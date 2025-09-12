İzmir'de Hapis Cezası Olan 115 Kişi Yakalandı

(İZMİR) – İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 115 kişi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik 11 Eylül günü sabah saatlerinde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Merkez ve dış ilçelerde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyona 190 personel katıldı. Sabah 05.30'da başlayan ve 24 saat süren çalışmalarda, 94 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti/kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve vergi usul kanununa muhalefet gibi farklı suçlardan aranan toplam 115 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.