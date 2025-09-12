Haberler

İzmir'de Hapis Cezası Olan 115 Kişi Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Emniyet Müdürlüğü, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 115 kişiyi yakaladı. 11 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon 94 adreste eş zamanlı olarak yapıldı.

(İZMİR) – İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 115 kişi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik 11 Eylül günü sabah saatlerinde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Merkez ve dış ilçelerde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyona 190 personel katıldı. Sabah 05.30'da başlayan ve 24 saat süren çalışmalarda, 94 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti/kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve vergi usul kanununa muhalefet gibi farklı suçlardan aranan toplam 115 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

10 yıl sonra güzel haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer tahliye edilmeli

Bahçeli iki belediye başkanı için tahliye ve göreve iade istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.