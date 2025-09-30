İzmir'de Firari Hükümlü Motosikletli Polis Tarafından Yakalandı

(İZMİR) - İzmir'de motosikletli polis timlerince (Yunuslar) yapılan çalışmada, hakkında kesinleşmiş 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekiplerinin 30 Eylül 2025 günü gerçekleştirdiği uygulamalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı. A.T. isimli şüphelinin yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) ve UYAP sorgusunda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "ruhsatsız ateşli silahlar mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından kesinleşmiş 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Firari hükümlü gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İzmir polisi olarak suç ve suçluyla olan mücadelemiz vatandaşlarımızın da desteğiyle kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.