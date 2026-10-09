İzmir'de elektrik akımı davasında istinaf mahkemesi ek bilirkişi raporu alacak

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(İZMİR) - İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay ile Özge Ceren Deniz'in hayatını kaybetmesine ilişkin davanın istinaf duruşmasında, mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Duruşma 20 Kasım'a ertelendi.

İzmir'de sağanak sırasında sokakta elektrik akımına kapılan İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz'in (23) hayatını kaybetmesine ilişkin davanın istinaf incelemesine devam edildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde duruşmada Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, bilirkişi raporuna ilişkin savunmalarında beraatlerini talep etti. Taraf avukatları ve cumhuriyet savcısı ise ek bilirkişi raporu alınmasını istedi. Mahkeme heyeti, ek bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 20 Kasım'a bıraktı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Konak ilçesinde 12 Temmuz 2024'te sağanak sırasında suyla dolan yoldan geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz (23) ile ona yardım etmek isteyen İnanç Öktemay (44), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin 42 kişi hakkında "taksirle öldürme" suçundan dava açılmış, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları vermiş, 9 sanığı beraat ettirmişti. İstinaf başvurularını inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükümlerini kaldırarak bazı sanıklar yönünden yeniden yargılama kararı vermişti.

Kaynak: ANKA