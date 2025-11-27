İzmir'de Düzensiz Göçmenler Yakalandı

(İZMİR)- İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 23 düzensiz göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait İnsansız Hava Aracı tarafından İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında 25 Kasım saat 01.50'de, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu.

Botta bulunan 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak işlemleri yapılmak üzere kıyıya getirildi.