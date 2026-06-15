İzmir'de gönüllü öğretmenlerden 'Bin Yıllık Yankı' konseri

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası ve Korosu, tasavvuftan oyun havalarına kadar uzanan zengin repertuvarıyla düzenlediği "Bin Yıllık Yankı" konserinde sanatseverlere müzik ziyafeti sundu. Tamamen gönüllü öğretmenlerden oluşan kadronun performansı ve semazen gösterisi izleyicilerden tam not aldı.

İzmir'de kültürel mirası sahneye taşıyan özel bir organizasyona imza atıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde tamamen gönüllülük esasıyla bir araya gelen öğretmenlerin oluşturduğu Maarif Orkestrası ve Korosu, "Bin Yıllık Yankı" adlı konserle sahne aldı. Sanatseverlerin salonu hıncahınç doldurduğu geceye, İzmir İl Milli Eğitim Ortaöğretimden Sorumlu Şube Müdürü Nedim Sıtkı Şatır ve çok sayıda davetli katıldı.

Tasavvuftan Barış Manço'ya uzanan müzikal yolculuk

Gecede seslendirilen tüm eserlerin düzenlemesini bizzat yapan İzmir Maarif Orkestrası Şefi İlker Binaz, konser öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada dinleyicileri asırlık bir kültürel yolculuğun beklediğini ifade etti. Binaz, repertuvarın zenginliğine dikkat çekerek, "Programımıza, Türk müziğinin neredeyse ilk yazılı eserlerinden biri olan çok eski bir eserle başlıyoruz. Ancak aynı konserin içerisinde Barış Manço'nun eseri 'Hal Hal' da var, sufi müzikleri de var, Alevi-Bektaşi deyişleri ve oyun havaları da var. İçerisinde sufizmden düğün havalarına kadar her şeyi bulabileceğiniz, çok çeşitli bir yelpaze sizi bekliyor. Çünkü bunların hepsi bizim bir parçamız ve bizi biz yapan değerler" şeklinde konuştu. Konsere katılamayanların çok şey kaçırdığını belirten Şef Binaz, "Bizi takip etmeye devam etsinler; dinleyicilerimize çok güzel sürprizlerimiz ve harika ters köşelerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Semazen gösterisi ve halk oyunlarıyla görsel şölen

Görsel anlamda da zengin bir içeriğe sahip olan gecede, sufi müzikleri bölümünde sahneye çıkan semazenler salonda derin bir manevi atmosfer oluşturdu. Konserin ilerleyen dakikalarında öğretmenlerin sergilediği halk oyunları gösterileri ve solo performanslar geceye damgasını vurdu.

Geçmişten günümüze Anadolu'nun sesini ve ruhunu sahneye taşıyan etkinlik, sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanarak sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı