İzmir'de Berat Kandili dualarla idrak edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
İzmir'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfüz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olan Berat Kandili, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de dualar ile eda edildi.

İZMİR (İHA) - Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfüz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olan Berat Kandili, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de dualar ile eda edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla Emir Sultan Türbesi'nde, İyilik İçin İnsanı Uluslararası Yardım Derneği, Kuran Hizmet Derneği, İzmir İmam Hatip Mezunları Derneği'nin ortak çalışmasıyla bir program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, duaların edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Derneklerin ortak çalışmasıyla düzenlenen programda, vatandaşlara yiyecek, içecek ikramının ardından gıda yardımı da yapıldı. - İZMİR

İzmir'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

İzmir'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Berat Kandili, Kuran-ı Kerim, Emir Sultan, İzmir, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title