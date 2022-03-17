İzmir'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

İZMİR (İHA) - Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfüz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olan Berat Kandili, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de dualar ile eda edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla Emir Sultan Türbesi'nde, İyilik İçin İnsanı Uluslararası Yardım Derneği, Kuran Hizmet Derneği, İzmir İmam Hatip Mezunları Derneği'nin ortak çalışmasıyla bir program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, duaların edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Derneklerin ortak çalışmasıyla düzenlenen programda, vatandaşlara yiyecek, içecek ikramının ardından gıda yardımı da yapıldı. - İZMİR