İzmir'de Bayram Öncesi Denetimler Arttı

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ile Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ile Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan bayramı öncesi denetimleri arttırdı. Ekipler özellikle bayram öncesi yoğunluğun yaşandığı İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde faaliyet gösteren işletmelere, şehir içi taşımacılık yapan minibüslere ve ilçe minibüslerine yönelik yoğun bir çalışma yaptı.

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yurttaşların bayramı sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde, minibüslerin belediye çalışma izin belgesine sahip olup olmadığının yanı sıra şoför tanıtım kartına baktı. Yine araçlarda bulunması gereken koltuk sayısı, emniyet kemerleri, iç aksamlar, dış karoser, yangın söndürücü ile ilkyardım çantaları kontrol edildi. Otogar içerisindeki lokanta, gıda ürünü satan büfeler, unlu mamul satışı yapan işletmeler de denetlendi.

Yurttaşlar, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde karşılaştıkları olumsuz durumları Zabıta Daire Başkanlığı'nın Alo 153 hattına veya 444 40 35 numaradan Hemşehri İletişim Merkezi'ne bildirebilir.