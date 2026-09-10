İzmir'de banka çalışanlarını rehin alan şüpheli tutuklandı

(İZMİR) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka şubesinde 5 çalışanı silahla rehin alan şüpheli tutuklandı.

İnönü Caddesi'ndeki banka şubesine dün saat 16.30 sıralarında gelen C.A, özel güvenlik görevlisine ait silahı alarak şubede bulunan 5 çalışanı rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı. Polisin yürüttüğü çalışma sonucu rehin alınan 5 banka çalışanı güvenli şekilde kurtarıldı, teslim olmaya ikna edilen şüpheli C.A. da gözaltına alındı.

Olaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti. Bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: ANKA