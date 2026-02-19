İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, İşkence İddiaları ve Avukatın Gözaltına Alınmasıyla İlgili İnceleme

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "polisin işkence yaptığı ve bunu tutanağa geçirmeye çalışan avukatın gözaltına alındığı" iddialarıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Barosu'nun, avukat Ömür Can Aydın'ın, müvekkilinin "ifade öncesi işkence gördüğü" iddiasına ilişkin beyanlarının tutanağa geçirmek istemesi üzerine "polise iftira" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bazı haber sitelerinde yer alan ve İzmir Barosu tarafından yayımlanan, "Meslektaşımızı Serbest Bırakın. İşkence İddiasını Araştırın" başlıklı paylaşımlarla ilgili açıklama yapılmasına ihiyaç duyulduğu belirtildi.

Haber ve paylaşımlarda yer alan işkence iddiaları yönünden, ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, soruşturma sürecinin titizlikle takip edildiği bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasında, "Söz konusu paylaşım ve haber içeriklerinde işkence iddialarını tutunağa geçirmek isteyen avukatın gözaltına alınması olayıyla ilgili gerekli inceleme işlemleri başlatılmış olup, ilgili makamlara bildirim yapılmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA