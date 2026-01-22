Haberler

İzmir'de Polisin Geçen Haftaki Çalışmalarında Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, Aranan 182 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş ve narkotik çalışmaları sonucunda 17 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek ve 3,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda aranan 182 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 12-18 Ocak arasında kent genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 17 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 tüfek ve 4 kesici-delici alet ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında toplam 3 kilo 587,87 gram narkotik madde ile 5 bin 291 adet uyuşturucu hap yakalanırken, 7 çalıntı motosiklet de bulundu.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan 28 kişi, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan ise 165 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda aranan 182 şahıs yakalanırken, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 123'ü tutuklandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
