İzmir'de 8 Mart'ta Siyah Balonlu Anma: Kadın Cinayetleri Politiktir

(İZMİR) – CHP İzmir İl Gençlik Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Konak ilçesinde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde anma etkinliği düzenledi. İzmir'de cinayete kurban giden kadınların fotoğraflarının sergilendiği etkinlikte öldürülen kadınlar için siyah balonlar gökyüzüne bırakıldı. Programın ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kadınlara karanfil dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, kadın cinayetlerinin yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorun olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de artan kadın cinayetlerine dikkat çekti. Çelik, kadınların yaşam hakkını koruyacak politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Biz burada aslında sadece İzmir'de katledilen kadınların fotoğraflarını sergilemek istedik. Ama bu İzmir'le sınırlı değil. Türkiye'nin her yanında, her geçen gün, her saat bir kadın katlediliyor. Ne yazık ki iktidar bunun önünü alabilecek hiçbir proje, kanun ortaya koymuyor. Bu da yetmediği gibi İstanbul Sözleşmesi'nden biliyorsunuz ayrıldık. İstanbul Sözleşmesi'nin biz derhal uygulanmasını istiyoruz, kanunların bizi korumasını istiyoruz. Kravat taktığı için indirim almamalarını istiyoruz. İyi hal uygulanmamasını istiyoruz. Çocuklar güvende olsun istiyoruz."

Kadınların maruz kaldığı şiddetin yalnızca cinayetlerle sınırlı olmadığını, sosyal ve ekonomik koşulların da kadınları güvencesiz bıraktığını dile getiren Çelik, özellikle deprem bölgelerinde kadınların yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"En basitinden Hatay'a gittiğimizde üç bin kişi hala konteynerde kalıyor. Kadınların barınabileceği sığınma evleri Hatay'da hala yok. O yüzden şiddet mağduru kadın ve çocuklar, şiddet uygulayan eşleriyle, babalarıyla, abileriyle hala aynı evde kaldıkları için şiddet önlenemiyor. Bunu önlemek için iktidar da ne yazık ki hiçbir adım atmıyor."

Kadın cinayetlerinin önlenmesi için güçlü bir hukuki zemine ihtiyaç olduğunu ifade eden Çelik, kadınların yaşam hakkını koruyacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulunarak, "Biz buradan tekrar duyurmak istiyoruz: Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetlerini engelleyecek yasal zemin oluşturulmasını istiyoruz" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün yalnızca bir kutlama günü değil, kadınların eşitlik ve yaşam hakkı mücadelesinin simgesi olduğunu belirten Çelik, kadınların toplumun her alanında eşit haklara sahip olması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gülerek değil, bir yasla anmamız gerektiğini düşünüyorum. Emekçi kadınlar hakkını ararken katledildi. Her erkeğin yaptığı işi, siyasette olsun, işte olsun, sokakta olsun, bir kadının da yapabileceğini düşünüyoruz. O yüzden bugünü özellikle kadınlara ayırdık. Kadınların bir nebze olsun yanında olduğumuzu gösterebilmek için bugün Kıbrıs Şehitleri'nde tüm kadın çalışanların, özellikle bugün de çalışan kadınlara karanfil dağıtımı gerçekleştireceğiz."

Etkinlikte öldürülen kadınların anısına siyah balonlar gökyüzüne bırakılırken, kadın cinayetlerine karşı mücadele çağrısında bulunuldu.

Programın ardından CHP İzmir Gençlik Kolları üyeleri Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kadınlara karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü andı.

Kaynak: ANKA