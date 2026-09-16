Haberler

İzmir'de 5,5 milyon liralık kaçak tütün ürünü ele geçirildi

İzmir'de 5,5 milyon liralık kaçak tütün ürünü ele geçirildi
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de polisin kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyonlarında, piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

(İZMİR) - İzmir'de polisin kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyonlarında, piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda, 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlangıcı öncesinde elektronik sigara ile kaçak tütün ve tütün mamullerinin sevkiyatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin 28 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği 36 operasyonda, 27 bin 729 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 840 gümrük kaçağı puro, 1363 elektronik sigara cihazı, 1150 elektronik sigara likiti, 574 bin boş makaron ve 168 bin 300 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: ANKA
James Rodriguez'den sürpriz karar! Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi

Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi

Transfere 366 milyon euro harcadılar! 5 maçta sadece 1 gol attılar

Ne olacak bu takımın hali? 366 milyon euro 1 gol

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çağla Öz'ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Fabrikada patlayan buhar kazanı 16 yaşındaki işçiyi hayattan kopardı

Fabrikada 'buhar kazanı' faciası! 16 yaşındaki işçiden üzen haber
Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Parayı basıp alacak

Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Kritik 48 saat başladı
Dursun Özbek'ten transfer için itiraf: 50 milyon Euro

Dursun Özbek'ten transfer için flaş itiraf: Yaklaşık 50 milyon Euro...
Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti

Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti
ABD ordusu uyuşturucu kartellerinin yakıt ikmal istasyonu olarak kullandığı tekneyi batırdı

Pasifik'te operasyon! ABD askerleri tekneye el koyup batırdı
JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü

JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü