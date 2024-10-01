İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem oldu
İzmir'de saat 14.49'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11.01 kilometre derinliğinde oluşarak İzmir ve çevresinde hissedildi.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, İzmir ve çevresinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 14.49'da Ege Denizinde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde meydana gelen deprem, yerin 11.01 kilometre derinliğinde oluştu.