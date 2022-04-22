İzmir'de '35 Yaşayan Park'tan Biri Daha Açılıyor

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Limontepe Bahriye Üçok Mahallesi'nde yaptığı Şehit Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu Parkı, yarın törenle hizmete açılacak. İklim krizine karşı dirençli, susuz yetişen bitki ve ağaçların dikildiği park, Başkan Tunç Soyer'in '35 Yaşayan Park' vaadi içinde yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Çözüm ekipleri, hizmet yönünden geri kalmış mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin Limontepe Bahriye Üçok Mahallesi sakinlerinin park ve yeşil alan ihtiyacını tespit etmeleri üzerine yapılan Şehit Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu Parkı yarın hizmete girecek. Park, aynı zamanda Başkan Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasındaki '35 Yaşayan Park'tan biri olma özelliğini taşıyor.

ÇOCUK ŞENLİĞİYLE AÇILACAK

Şehit Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu Parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 15.00'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından açılacak. Parkın açılışında illüzyon gösterisi, DJ performansı, ritim dans topluluğu gösterisi, tiyatro, halk oyunları gösterisi gibi birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacak.

BİRÇOK FARKLI BİRİM BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Mahalledeki ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, mahallenin demografik yapısının çıkarılması, parkın isminin belirlenmesi gibi birçok konuda Acil Çözüm ekipleri saha çalışmaları yürüttü. Park ve Bahçeler Dairesi, Fen İşleri Dairesi, belediye şirketlerinden İZBETON parkın içindeki yol ve kaldırım işlerini yaparak bankların yerleşimini tamamladı, parktaki kültürel etkinliklerin ve atölyelerin yapılacağı yapıyı onardı. Ayrıca parka bir basketbol sahası ve çocuklar için oyun grubu da eklendi. Mahallede yapılan anket sonucunda parka 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun isminin verilmesi kararlaştırılmıştı.

MEYVE AĞAÇLARI DİKİLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İzDoğa ise parkta mahallelinin toplayabileceği meyve fidanlarının dikimine başladı. Parkta dut, zeytin, badem, incir, erik, ayva, dağ çileği, asma, biberiye, pırnal meşesi, Anadolu palamut meşesi, zakkum, mor salkım, leylak ve sandal gibi türler toprakla buluşturuluyor.