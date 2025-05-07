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İzmir'de 2025 Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Töreni Gerçekleşti

İzmir'de 2025 Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Töreni Gerçekleşti
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İzmir Valiliği tarafından düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Açılış Töreni'nde, trafik güvenliği alanında yapılan çalışmalar ve ödüllerle ilgili bilgiler paylaşıldı. Törene çeşitli yetkililer katılarak, trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirilen projeler anlatıldı.

İzmir Valiliği tarafından 2025 yılı Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Açılış Töreni'nde Trafik Güvenliği Haftası çerçevesinde yapılan çalışmalar anlatıldı.

İzmir Valiliği tarafından 2025 yılı Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Açılış Töreni, İzmir İktisat Kongresi binası toplantı salonunda gerçekleşti. Törene İzmir Vali Yardımcısı Kamil Köten, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Karayolları 2'nci Bölge Müdürü Murat Gönenli, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Türk polisinin ve jandarmasının çalışmasını anlatan video gösterimi yapıldı. Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mete Barakazi, trafik haftası kapsamında yapılan çalışmaları anlattı. Törende, ayrıca '1 Kural 1 Ömür' ve 'Beyaz Kelebekler' adlı sinevizyon gösterimleri yapıldı. Ardından öğrenciler, trafik andını okudu.

Törende; 'Yılın Başarılı Trafik Polisi Ödülü' Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Damla Avcu, Akif Kirpikli ve Ahmet Mestan'a takdim edilirken, Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Gökhan Özdamar ve Uzman Çavuş Oğuzhan Özel'e 'Yılın Başarılı Trafik Jandarma Personeli' ödülü verildi. Ardından 'Yılın Taksi Şoförü Ödülü' Mert Mehmet Baskın, 'Yılın Servis Şoförü Ödülü' Namık Haser ve 'Yılın Kamyon Şoförü' ödülü ise Yılmaz Güngör'e verildi.

Tören, trafik ekipmanları sergisinin gezilmesi ile son buldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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