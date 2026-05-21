Haberler

İzmir'de Eş Zamanlı Operasyon: Çeşitli Suçlardan Aranan 157 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 157 kişi, 185 personelin katılımıyla 96 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

(İZMİR) - İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 157 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. İl merkezi ve ilçelerde görev yapan 185 personelin katılımıyla 20 Mayıs'ta saat 04.30'dan itibaren 24 saat esasıyla 96 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında; "hırsızlık, yağma, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel taciz ve istismar, silahla tehdit, şantaj, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, güveni kötüye kullanma, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet, alkollü araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi çeşitli suçlardan aranan 157 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı

SGK'da rüşvet çarkı! "Milletvekili damadı" da gözaltına alındı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi

ROK'un cezaevi sessiz sedasız değiştirildi
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor

MHP'li vekil iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
Arka Sokaklar dizisi final yapıyor

Türk televizyon tarihinin efsanesinden final kararı
Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı

Korkulu rüyası kapıda bitince balkondan balkona atladı
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti

AK Parti grubuna damga vuran an: Erdoğan fark edip elini çekti
Necati Ateş'ten Montella'ya olay tepki: Ne işi var kadroda?

Necati Ateş'ten Montella'ya olay tepki: Onun ne işi var kadroda?