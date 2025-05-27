İzmir'de 14 Yıl Cezaile Aranan Kişi Yakalandı

İzmir'de 14 Yıl Cezaile Aranan Kişi Yakalandı
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İzmir'de 14 Yıl Cezaile Aranan Kişi Yakalandı
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İzmir'de, 14 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü. adlı kişi motosikletli polis timleri tarafından yakalandı. Hükümlü, adliyeye sevk edildi.

(İZMİR) - İzmir'de, 14 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan genel bilgi toplama uygulamasında, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından aranan bir kişi tespit edldi.

Kesinleşmiş 14 yıl 3 ay 21 gün hapis cezası bulunduğu belirlenen ve gözaltına alınan O.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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