İzmir Çok Sesli Korolar Festivali'nde Müzik Şöleni - Haberler

İzmir'de bu yıl ilki düzenlenen İzmir Çok Sesli Korolar Festivali'nde müzik şöleni yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de festivalin son gününde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konsere katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği iş birliğiyle bu yıl ilk kez "İzmir yine çok renk çok ses çok nefes" sloganıyla düzenlenen İzmir Çok Sesli Korolar Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserle son buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konseri dinleyenler arasında yer aldı.

75 FARKLI KOROYU İZMİRLİLER İLE BULUŞTURDU

11 Mayıs'ta başlayan festival Trakya, Ankara, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş gibi kentlerin yer aldığı, okullar, dernekler ve belediyeler tarafından kurulan 75 farklı koroyu ve 2 bin 600 koristi İzmir'de buluşturdu. Türkiye'de çok sesli koro müziğini yaymak amacıyla düzenlenen festival kapsamında, sanatçılar klasik eserlerin yanı sıra birbirinden güzel Türk halk müziği parçalarını seslendirdi. Koristler ücretsiz salon konserlerinin yanı sıra Alsancak Vapur İskelesi önü, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Tarihi Asansör gibi alanlarda sokak konserleriyle müzikseverlerle buluştu.