İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 1 Mayıs'a Çifte Konser - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 1 Mayıs'a Çifte Konser

ANKA - Abdullah Çelebi - Yerel
 - Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 1 Mayıs'a Çifte Konser

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü çifte konserle kutlayacak. Mitingin yapılacağı Gündoğdu Meydanı’nda Edip Akbayram, Aliağa Demokrasi Meydanı’nda ise Suavi sahneye çıkacak.

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çifte konserle kutlayacak. Mitingin yapılacağı Gündoğdu Meydanı'nda Edip Akbayram, Aliağa Demokrasi Meydanı'nda ise Suavi sahneye çıkacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü etkinliklerle kutlayacak. İzmir'de kutlamaların adresi Gündoğdu Meydanı olacak. Sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, platformlar ve yurttaşların katılacağı mitingin ardından saat 14.00'te Edip Akbayram emekçiler için sahne alacak. Aliağa Demokrasi Meydanı'nda ise 21.00'da Suavi sahneye çıkacak. Konserler ücretsiz olacak.

BAŞKAN SOYER: "İZMİRLİLERİ BEKLİYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Mayıs heyecanını yaşadıklarını belirterek, "1 Mayıs emeğe sahip çıktığımız, umudumuzu tazelediğimiz gün. Biz de bu günde coşkumuzu paylaşarak büyütmek için İzmirli ve Aliağalı hemşerilerimizi konserlerimize bekliyoruz" dedi.

ANKA / Abdullah Çelebi - Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Edip Akbayram, 1 Mayıs, İzmir, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title