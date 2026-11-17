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(İZMİR) - İzmir Barosu, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi yöneticisi ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alınmasının ardından, soruşturmada 24 saatlik avukatla görüşme yasağının gündeme geldiğini ve süreci yakından takip ettiklerini açıkladı.

İzmir Barosu; Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şube Sekreteri Veysi Çetin, dernek üyeleri Yemen Cankan, Emrah Kanbay, Göksel Akbaba, Erdoğan Akdoğdu ve Bahattin Özdemir'in sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarıyla gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada; Baro Başkanı Serhat Sökmen'in soruşturmayı yürüten savcıyla görüştüğü, gözaltındaki avukatların haklarının korunması amacıyla sürecin yakından takip edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi üyesi meslektaşlarımızın sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarıyla gözaltına alınması süreci Baromuz tarafından yakından takip edilmektedir. Konuyla ilgili olarak Baro Başkanımız Av. Serhat Sökmen soruşturmayı yürüten savcı ile görüşme gerçekleştirmiştir. Yapılan görüşmede, soruşturma dosyası kapsamında 24 saat süreyle avukatla görüşme yasağı kararı gündeme getirilmiştir. Sürecin hukuka uygun yürütülmesi ve meslektaşlarımızın haklarının korunması amacıyla, Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Bahar Atasoy gözaltındaki meslektaşlarımızla gözlem amaçlı görüşme gerçekleştirecektir. Savunma hakkına yönelik her türlü kısıtlamanın karşısında durmaya ve süreci takip etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA