İzmir Adliyesinde 'Bir Liderin İnşası' konferansı düzenlendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ın sunumuyla 'Bir Liderin İnşası' konulu konferans gerçekleştirildi. Etkinlik, adliye personeli ve yargı mensuplarını bir araya getirdi.

Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yetkilileri, başsavcı vekilleri, Cumhuriyet savcıları, hakim ve savcı yardımcıları, Adli Tıp Şube Müdürlüğü temsilcileri, avukatlar ile adliye personeli katıldı. Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra enstitünün tanıtım videosu ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından hazırlanan özgeçmiş videosu izlendi.

Liderlik vizyonu anlatıldı

Program, Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran'ın 'Bir Liderin İnşası' sunumuyla devam etti. Katılımcılara hitap eden Baran, bilgi ve tecrübelerini aktardı. İlgiyle takip edilen sunumda liderliğin yalnızca bir unvan olmadığı belirtildi. Liderliğin aynı zamanda vizyon ve sorumluluk gerektiren bir yolculuk olduğu vurgulandı.

Sunumun tamamlanmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan sahneye davet edildi. Başsavcı Yeldan tarafından Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran'a teşekkür edilerek çiçek ve plaket takdim edildi. Konferans, çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu

Gülistan Doku olayını aydınlatacak gelişme: İtirafçı olmayı kabul etti
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı

Asker bile engel olamadı! Anne "Katilsiniz" diye feryat edip fenalaştı
Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar! Böyle yakalandılar

Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı

Asker bile engel olamadı! Anne "Katilsiniz" diye feryat edip fenalaştı
Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

Öğrencilerine gerçekten siper olmuş! Saldırıda kan donduran detay
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı