Derbi maçında İyilik Var platformu tanıtıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bünyesinde kurulan İyilik Var Gönüllülük Platformu'nun tanıtımı, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Trendyol Süper Lig maçında yapıldı. Platform, 12 Eylül'de faaliyete başlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanın olduğu her yerde İyilik Var. Bakanlığımız bünyesinde 12 Eylül'de faaliyete başlayacak İyilik Var Gönüllülük Platformu'nun tanıtımını, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan derbi maçında gerçekleştirdik. Bir kitabın, gitarın ve oyuncak ayının ardına; iyiliğin, yardımlaşmanın ve paylaşmanın gücünü sakladık. Platformumuz aracılığıyla gönüllülerimiz çocuklara ders çalıştırabilecek, huzurevi sakinleriyle vakit geçirebilecek, sosyal hizmet kuruluşlarında etkinlik düzenleyebilecek veya sahip oldukları mesleki bilgiyi aktarabilecek. Gönüllülük ağımızı daha da büyütmeye, dayanışma için yeni kapılar açmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı