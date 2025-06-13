İyilik elçileri ödüllendirildi, ödüllerini Filistin'e bağışladılar

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İyilik elçileri ödüllendirildi, ödüllerini Filistin'e bağışladılar Yıl içerisinde iyilikte yarışan iyilik elçileri, aldıkları ödüllerini yine iyilikte yolunda kullandılar.

İyilik elçileri ödüllendirildi, ödüllerini Filistin'e bağışladılar

SİVAS - Yıl içerisinde iyilikte yarışan iyilik elçileri, aldıkları ödüllerini yine iyilikte yolunda kullandılar.

Sivas Valiliği himayesinde Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde ifade edildiği şekilde öğrencilerin benlik eğilimleri, sosyal eğilimleri ve entelektüel eğilimlerine göre gelişimlerini desteklemek, toplumsal hayata etkin olarak katılabilmesi ve günlük hayatta karşılaştığı problemlerin üstesinden gelebilmesi için düzenlenen iyilikte yarışanlar projesi neticelendi. Projede dereceye giren ekiplere düzenlenen törenle ödülleri verildi. Birinci olan ekip ödülünü Gazze'ye bağışladı.

Yıl içerisinde Şehit ev ziyaretleri, Yaşlılara yardım, Afganistan'da sınıf yapımı ve Gazze ye iftar yemeği gibi sayısız iyilikte yarışan ekiplerden; Sivas Başarı Anadolu lisesi iyiliği başarıyoruz ekibi birinci, Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi Kutadgu iyilik ekibi ikinci ve Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi iyilik ekibi üçüncü oldu.

Projeyi yürüten Milli Eğitim Müdürlüğü Şube müdürü Mesut Kaş, "Bu projede gençlerimiz bahsedildiği üzere milli ve manevi değerlerini sevmesini benimsemesini saygı sevgi sorumluluk ve toplumsal değerlerimize değinen bir proje olmasını istedik" dedi.

Birinci olan iyiliği başarıyoruz ekibi ödüllerini İsrail'in saldırıları altında kalan Gazze'ye bağışlayacaklarını söylediler. Ekibin öğretmeni Ömer Araz ise, "Bu yarışmayı kendimize düstur edindik. Onlar iyilikte yarıştılar çaba harcadılar. Çalıştık çabaladık biz bunu sadece ödül olarak görmedik. Kazandığımız ödülü alışveriş yaparak Gazze'ye ihtiyaç sahibi olanlara bağışlayacağız buda bizim amacımızın iyilik olduğunu gösteriyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SANCAR ALP FIRAT - Yerel
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