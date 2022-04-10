İyilik Derneği kumanya dağıtımıyla binlerce kişiye ulaşıyor

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (İHA) - İyilik Derneği Doğubayazıt temsilciliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Ramazan ayında kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekat, sadaka, fitre ve bağışlarını ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İyilik Derneği Doğubayazıt Temsilciliği, önceden tespiti yapılan binlerce aileye yardım dağıtmak için vatandaşların kapılarına kadar gidip paketleri teslim ediyor.

İyilik Derneği Doğubayazıt Temsilcisi Ahmet Unüs, "İyilik Derneği tüm Türkiye'ye yayılmış geniş bir iyilik hareketidir. Hali hazırda 59 Temsilciliğimizle iyilik için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle gönüllülük üzerine sürdürmeye yıllardır devam ediyoruz. İyilik Derneği Doğubayazıt Temsilciliği olarak Doğubayazıt'ta yardım faaliyetlerimizi her geçen gün arttırıyoruz. Çalışmalarımızı gören ve samimiyetimize güvenen çok sayıda esnaf ve iş adamı projelerimize destek sağlıyor" ifadelerine yer verdi. - AĞRI