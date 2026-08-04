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Düzce'de Üzümsü Meyvelerde İyi Tarım Uygulamaları Projesi Denetimleri Tamamlandı

Düzce'de Üzümsü Meyvelerde İyi Tarım Uygulamaları Projesi Denetimleri Tamamlandı
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle 2026 yılında yürütülen Üzümsü Meyvelerde İyi Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında saha denetimleri gerçekleştirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle 2026 yılında yürütülen Üzümsü Meyvelerde İyi Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında saha denetimleri gerçekleştirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğüm koordinasyonunda, yetkili kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından gerçekleştirilen denetimlerde üretim alanları yerinde incelendi. Üreticilerin gübreleme, bitki besleme ve zirai mücadele uygulamaları ile üretim kayıtları, ilgili mevzuat ve İyi Tarım Uygulamaları kriterleri doğrultusunda kontrol edildi. Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, güvenilir gıda üretiminin artırılması, doğal kaynakların korunması ve çevre dostu üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalarla, üretimin her aşamasının kontrollü ve izlenebilir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen denetim ve bilgilendirme çalışmalarıyla İyi Tarım Uygulamaları yapılan üretim alanlarının artırılması, üreticilerin bilinçli tarım tekniklerine yönlendirilmesi ve tüketicilere güvenilir ürünler sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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