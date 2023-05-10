İyi Parti Milletvekili Adayı İrfan Sönmez'e Dert Yanan Kadın: "Bıktık Artık Yeter Yüce Rabbim Bunlar Başımızdan Gitsin"

Elazığlı 71 yaşındaki vatandaş, ekonomik krizden bunaldığını, geçinemediğini belirterek, "Daha biz bıktık artık yeter. Şu ortam düzelsin. Yüce Rabbim bunlar başımızdan gitsin. Yeni bir dönem gelsin. Daha o adamın konuşmalarını izlemekten bıktık. Çıktığı zaman televizyonu kapatıyorum. Ne Müslümanlık kaldı ne bir şey. Hepsi gitti. Siyasete gitti Müslümanlık. Fakir çok fakirleşti, zengin zaten yükseldi gitti" dedi.

Elazığlı 71 yaşındaki vatandaş, ekonomik krizden bunaldığını, geçinemediğini belirterek, "Daha biz bıktık artık yeter. Şu ortam düzelsin. Yüce Rabbim bunlar başımızdan gitsin. Yeni bir dönem gelsin. Daha o adamın konuşmalarını izlemekten bıktık. Çıktığı zaman televizyonu kapatıyorum. Ne Müslümanlık kaldı ne bir şey. Hepsi gitti. Siyasete gitti Müslümanlık. Fakir çok fakirleşti, zengin zaten yükseldi gitti" dedi.

İyi Parti Elazığ Milletvekili adayı İrfan Sönmez'in seçim çalışmalarını yürüttüğü esnada yanına gelen 71 yaşındaki vatandaş, Sönmez'e sıkıntılarını anlatarak dert yandı.

"ESKİDEN 100 LİRAYLA PAZARI SATIN ALIYORDUK"

Elazığlı vatandaş şunları söyledi:

"Daha biz bıktık artık yeter. Şu ortam düzelsin. Yüce Rabbim bunlar başımızdan gitsin. Yeni bir dönem gelsin. Daha o adamın konuşmalarını izlemekten bıktık. Çıktığı zaman televizyonu kapatıyorum. Ne Müslümanlık kaldı ne bir şey. Hepsi gitti. Siyasete gitti Müslümanlık. Fakir çok fakirleşti, zengin zaten yükseldi gitti. Şimdi biz pazara gidiyoruz. Yemin ederim eskiden 100 lira ile orayı satın alıyorduk. Şimdi 200 lirayla yemin ediyorum hiçbir şey alamıyorum. 200 lira ile pazara gidiyorum, tekrar geri geliyorum. Çocuklarım hep işsiz. Yaşımız aldı gitti 71 yaşındayım. Dünyada bir gün görmedim. Şimdi yaşanacak zamanımızdı bizim. Şimdi de fakirlik yokluk. Para yok. Para pul oldu, para hiç oldu. İnşallah düzelecek hocam."

Bir başka vatandaş ise, eğitim ve sağlık sistemini eleştirdi. Çocuklarının okula gidemediğini, eğitim kalitesinin düştüğünü ifade eden kadın, "Ben başa gelseydim ilk yapacağım şey özel okulları, hastaneleri kapatarak devletin okullarını güçlendirirdim" dedi.

"BİR ÜLKEYİ ESİR ALMAK İSTİYORSANIZ ONU EĞİTİMDE GERİ BIRAKACAKSINIZ"

İrfan Sönmez de "Bir ülkeyi esir almak istiyorsanız onu geri bırakacaksınız. Fikir üretemeyecek, düşünce üretemeyecek, teknoloji üretemeyecek üniversite mezunları yetiştireceksiniz. Lise seviyesinde üniversite mezunları yetiştireceksiniz" dedi.