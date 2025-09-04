İYİ Parti'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, "Terörsüz Türkiye, hain ihanet projesine 'dur' demek için sonuna kadara da mücadele etmek için İYİ Parti sahalarda halkın ve vatandaşın yanındadır." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Fatih Koca, İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Hatice Kayalı, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'a gitti. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Merkez Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan şöyle konuştu:

"Gecemizi gündüzümüze katarak biz bu ihanet sürecinin 'Terörsüz Türkiye' adı altında ambalajlandırılıp, adeta kamufle edilen insanların bu sözün altında hipnotize ederek, uyuşturularak, gerçeği görmesini engelleyerek, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne sırf siyasi ikbal ve çıkar uğruna ülkenin geleceğini ipotek ve tehdit altına alan bu hain ihanet projesine dur demek için sonuna kadara da mücadele etmek için İYİ Parti sahalarda halkın ve vatandaşın yanındadır.

"Bu sessizlik öfkeden kaynaklanıyor"

Şimdi bu izlenimlerde gözlemlediğim en önemli şey, vatandaşımız bu süreçte sessiz kalıyor ama, sessizliğinin sebebi bu ahlaksızlığa söyleyecek bir sözü bile zul görmesidir. En büyük sözü zaten zamanı gelince sandıkta verecektir. Ben hiç bu kadar Türk Milleti'nin kendisine ayıp edildiğini, ihanet edildiğini bu kadar belirgin şekilde tepki olarak verdiğini hiç görmedim. Çok büyük bir sessizlik var. Bu sessizlik öfkeden kaynaklanıyor. Türk Milleti ülkesine sahip çıkacaktır. Cumhuriyeti'ne sahip çıkacaktır. Türklüğüne sahip çıkacaktır. Bölücü terör örgütünün 55 bin insanın katili bebek katili olan, terörist başının ikbal uğruna, birilerinin siyasi ikbali uğruna bazı güçlerin baskısıyla, şantajıyla, özgür kalmasına Türk Milleti'nin katilinin Türk Milleti'nin arasına karışmasına, özgür olmasına, hatta siyasi haklarının iade edilmesine, asla müsaade etmeyecektir."