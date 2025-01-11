İYİ Parti'den Gazetecilere Kutlama

Aydın'da görev yapan gazetecilerin gününü kutlayan İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş; "Bizim ortak paydamız Aydın" dedi.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Karakaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilere kahvaltı bir araya geldi. Kahvaltıya İYİ Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk ve gazeteciler katıldı. Gazetecilerin gününü kutlayan Milletvekili Karakaş; "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında sizlerle bir araya gelmek istedik. Sizlerle dostane bir ortamda bir ayara gelip sohbet etmek istedik. Aydın'ın sorunları için arkadaşlar bizi arayınca bilgi veriyorum. Bizim ortak paydamız Aydın. Memleketimizin sorunlarının çözülmesi için elimden geldiği kadar gayret ediyorum. Ben mecliste diğer Aydın milletvekillerine göre daha fazla söz hakkı alıp şehrimizin sorunlarını dile getiriyorum. Kentimizin sorunlarını aktarmaya ve çözüm üretmeye devam edeceğim" dedi. - AYDIN