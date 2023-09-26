İtfaiye Teşkilatının 309'uncu Yaşı, Kdz. Ereğli'de Kutlandı

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, teşkilatın kuruluşunun 309’uncu yılını ve İtfaiye Haftası’nı kutladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerini ve gönüllü itfaiyecileri tebrik etti. İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, 520 gönüllü itfaiyeci sayısına ulaştıklarını belirterek, “Bizleri Batı Karadeniz Bölgesinin en donanımlı İtfaiye Teşkilatı haline getiren, eğitim ve ekipman konusunda hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Halil Posbıyık’a teşkilatım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, teşkilatın kuruluşunun 309'uncu yılını ve İtfaiye Haftası'nı kutladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerini ve gönüllü itfaiyecileri tebrik etti. İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, 520 gönüllü itfaiyeci sayısına ulaştıklarını belirterek, "Bizleri Batı Karadeniz Bölgesinin en donanımlı İtfaiye Teşkilatı haline getiren, eğitim ve ekipman konusunda hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Halil Posbıyık'a teşkilatım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Yangından Korunma ve İtfaiye Haftası'nda İtfaiye Teşkilatı'nın 309'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, anıta çelenk sundu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törene Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, itfaiye mensupları, gönüllü itfaiyeciler ve diğer kurumlardan gelen temsilciler katıldı. Belediye kreşinin minikleri de itfaiyeci kıyafetleriyle törene renk kattılar.

BAŞKAN POSBIYIK, İTFAİYE TEŞKİLATI VE GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLERİ KUTLADI

Törende, 14. Dönem Gönüllü İtfaiyeci Kursu'nda eğitim görüp sertifika almaya hak kazanan 45 kursiyere Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından sertifikaları verildi.

Ayrıca ilçede okullar arasında İtfaiye Teşkilatı konulu düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere Başkan Posbıyık tarafından ödülleri verildi.

Başkan Posbıyık, sertifikalarını verdiği gönüllü itfaiyecileri ve kendisini makamda ziyarete gelen İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini kutlayarak, şunları söyledi:

"Biz İtfaiye grubumuzla gurur duyuyoruz. Bunu samimiyetimle ve yüreğimle söylüyorum. Hem Ereğli'nin köylerinde, beldelerde, merkezde aynı zamanda Türkiye'nin değişik bölgelerinde afette, sel felaketinde, yangında, depremde anında oradalar. Gittikleri yerde de çalışkanlıklarıyla, özverileriyle adından söz ettiriyorlar. Zaman zaman ulusal basına da çıkıyor. Bir Belediye Başkanı olarak böyle bir itfaiye grubuna ve gönüllülere sahip olmaktan gurur duyuyorum. Başkan yardımcısı, müdürleri, yardımcıları, personeli böyle bir birlikteliği ön plana çıkarmaları çok güzel bir olay. Her geçen gün sayıları artan 520 gönüllü ordumuz var. Ülkemizde bir afet olduğunda bu gönüllülerimiz itfaiye personeli ile birlikte en ön planda oluyor. Çok sevindirici bir olay. Aynı zamanda İtfaiye Müdürümüzün, Türkiye İtfaiyeciler Birliği yönetiminde olması, bir ilçe olarak temsil edilmesi çok onur verici. Buda benim her zaman söylediğim Batı Karadeniz'de, Türkiye'de İtfaiyecilikte çok iyi bir yerde olduğumuzun göstergesi. Bütün itfaiyecilerimizi, gönüllülerimizi kutluyorum."

ATEŞ: "BATI KARADENİZ BÖLGESİNİN EN DONANIMLI İTFAİYESİYİZ"

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, törende yaptığı konuşmada İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluş sürecinden bahsetti. 25 Eylül 1923 yılından itibaren İtfaiye Teşkilatı'nın belediyelere devredildiğini belirten Ateş, Başkan Halil Posbıyık'ın katkılarıyla Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesi'nin Batı Karadeniz bölgesinin en donanımlı itfaiyesi haline geldiğini söyledi. Ateş, şunları söyledi:

"1714 yılında kurulan tulumbacılar ocağından, günümüz modern İtfaiye Teşkilatına geçişinin 309. yılını gururla kutladığımız törenimize hoş geldiniz.

İtfaiye Müdürlüğümüz; 31 Mahalle, 3 Belde, 93 Köy, 80 kilometrelik kıyı şeridi olan ve yükleme boşaltma olanağına sahip limanlara, balıkçı barınaklarına, organize sanayi sitelerine ve tersaneler olmak üzere yaklaşık 200.000 nüfuslu bir bölgeye 60 personel, 13 itfaiye müdahale aracı, 3 adet zodyak bot, 1 adet jet skiyle hizmet vermektedir. Ayrıca hiçbir köy ve beldemizde İtfaiye Teşkilatının olmaması da üzerimizdeki görev ve sorumluluğumuzu arttırmaktadır.

"2023 YILINDA 450 İHBAR ALDIK"

İtfaiye Müdürlüğümüz merkez, istasyon grubu ve kepez grubuyla birlikte 2023 yılı içerisinde 450 ihbar almış olup, bu ihbarlardan ev, işyeri, araç ve orman yangınlarına müdahalede bulunmuş, ilçemiz ve köylerinde meydana gelen sel felaketinde ise sualtı ve su üstü arama kurtarma ekiplerimiz 120 kişiyi kurtarmıştır. İlimizin tek mavi bayraklı plaj tesisleri olan Sevgi ve Barış Plajında 172 kişi boğulma tehlikesi geçirmiş olup, cankurtaranlarımız tarafından kurtarılmıştır. Eğitim Birimimiz tarafından kamu kurum ve kuruluşları, okullar, iş yerleri ve mahallelerimizde olmak üzere yaklaşık 12 bin kişiye yangın ve doğal afetlerle ilgili eğitim verilmiş, tatbikatlar yapılmıştır.

"6 ŞUBAT DEPREMİNDE CANLA BAŞLA ÇALIŞTIK"

Şubat'ta tüm ülkemizi derinden sarsan çok büyük bir afet yaşadık. Asrın felaketi olarak da adlandırılan ve 11 ilimizi etkileyen deprem haberini alır almaz Belediye Başkanımız Sayın Halil Posbıyık'ın talimatıyla, 1 saat içerisinde Gaziantep'e hareket ettik. İlk ekibimiz Gaziantep Islahiye'de arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştirirken, diğer ekibimiz de Kahramanmaraş'a giderek kentsel arama kurtarma faaliyetlerine katılmış, müdürlüğümüz başarılı çalışmalarıyla adından söz ettirmiştir.

İtfaiye personelim ve gönüllü itfaiyecilerimiz bu büyük afetin haberini alır almaz arkasına bile bakmadan hazırlanarak olay yerine en kısa sürede ulaşmaya çalışmış, hiç mola vermeden canla başla arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Birçok cana dokunmuş, birçok aileyi sevindirmişlerdir. Kendi ailelerini geride bırakıp o zorlu şartlarda fedakarca çalışmışlardır. Kalan personelimiz ise 24 saat kesintisiz nöbet tutmuş ilçemizde yaşanabilecek olası afetlere karşı tedbirlerini almışlardır. Sizlerin huzurunda personelime ve gönüllülerimize bir kez daha şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. İtfaiyeciliğin ve itfaiye mesleğinin ne kadar zor ve meşakkatli bir iş olduğunu ve önem verilmesi gerektiğini bu üzücü olaylarla bir kez daha anlamış olduk.

"GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ SAYISI 520'YE ULAŞTI"

İlçemizde gönüllü itfaiyeciliği yaygınlaştırmak adına yaptığımız eğitimler ve çalışmalar sonucunda 475 olan sayımız 14. Grup gönüllü itfaiyecilerimizle birlikte 45 kişi daha artarak toplamda 520'ye ulaşmıştır. Bugün gönüllülerimizi mezun ediyor birazdan da kendilerine sertifika ve kimlik kartlarını teslim edeceğiz. Belgelerinin hayırlı olmasını ve afetsiz günlerde kullanmalarını diliyorum.

Son dönemde ülkemizde meydana gelen depremlerde, sel felaketlerinde ve orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, afetlerden zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.

"BAŞKANIMIZ POSBIYIK'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bizleri Batı Karadeniz Bölgesinin en donanımlı İtfaiye Teşkilatı haline getiren, eğitim ve ekipman konusunda hiçbir zaman bizden desteğini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Sayın Halil Posbıyık'a ve Başkan Yardımcılarımıza teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Yangından Korunma ve İtfaiye Haftasını kutluyor, tüm meslektaşlarıma sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam dilerken; görevleri başında şehit olan tüm İtfaiye Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum

Katılımlarınız için sizlere teşekkürlerimi sunuyor yangınsız, kazasız, afetsiz günler diliyorum."

İTFAİYE RESİM SERGİSİ AÇTI

Etkinliği ilçedeki okulların Sivil Savunma Kolu öğrencileri de takip etti. Başkan Posbıyık ekibiyle birlikte İtfaiye'nin Türkiye genelindeki afetlere müdahalesi sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı resim sergisini gezdi ve ardından itfaiye erleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Yardımcısı Atilla Bulak ve İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş daha sonra itfaiye personeli ile Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret etti.