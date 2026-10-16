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İtalya'da hava trafik kontrol arızası yaklaşık 200 uçuşun iptaline yol açtı

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İtalya'da hava trafik kontrolünü destekleyen veri ağındaki teknik arıza nedeniyle ENAV geçici kısıtlamalar getirdi, yaklaşık 200 uçuş iptal edildi. Ülke genelinde uçuşların yalnızca yüzde 31'i zamanında yapılırken yetkililer arızanın siber saldırıdan kaynaklanmadığını belirtti.

İtalya'da hava trafik kontrolünü etkileyen teknik bir arıza nedeniyle uçuşların bazıları iptal edildi, bir kısmında ise aksamalar meydana geldi.

İtalya'da hava trafik kontrol hizmetlerini destekleyen veri iletim ağında teknik bir arıza yaşandı. Hava trafik otoritesi ENAV, hava trafiğine geçici kısıtlamalar getirdi. Yaklaşık 200 uçuş iptal edildi. Bazı uçuşlarda ise aksamalar yaşandı. Ülke genelinde havalimanlarındaki uçuşların yalnızca yaklaşık yüzde 31'i zamanında gerçekleştirildi. Bu oran Milano Malpensa'da yüzde 25'e ve Roma Fiumicino'da yüzde 28'e kadar düştü. ENAV, ikincil bir uydu ağı kullanarak havaalanlarının operasyonel kapasitesinin yüzde 75'inin yeniden sağlandığını, birincil veri ağının tam işlevselliğini geri yüklemek için tedarikçilerle çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Roma havaalanları işletmecisi ADR, yolcuların havayolu şirketleriyle iletişime geçmelerini tavsiye etti. Milano havaalanları şirketi SEA da benzer bir açıklama yayınladı.

Yetkililer, arızanın herhangi bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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