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İtalya'da 3.3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle okullar tatil edildi

İtalya'da 3.3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle okullar tatil edildi

Yerel Haberler

İtalya'nın Perugia bölgesinde yer alan Umbertide ilçesinde meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin ardından, ilçede okullar tatil edildi.

İtalya'nın Perugia bölgesinde yer alan Umbertide ilçesinde meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin ardından, ilçede okullar tatil edildi.

İtalya'nın Perugia bölgesinde yer alan Umbertide ilçesinde yere saatle 08.56'da 9 kilometre derinlikte meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Depremde mal ve can kaybı yaşanmazken, Umbertide'deki tüm okullar tedbir amaçlı yarına kadar tatil edildi.

Depremin ardından bölgede 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği aktarıldı. İtfaiye ve güvenlik güçleri bölgede incelemelere devam ediyor. - ROMA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Perugia Deprem İtalya Yerel Haberler

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