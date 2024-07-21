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İşyerinin camını taşla kıran şahıs gözaltına alındı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir işyerinin camlarını taşla kıran şahıs, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde yakalandı.

İş yerinin camını taşla kıran şahıs kamerada

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir işyerinin camlarını taşla kıran şahıs gözaltına alındı. Şahsın taşla cam kırdığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Alpaslan Türkeş caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde cadde üzerinde bulunan pastanenin önüne gelen kimliği belirsiz şahıs elindeki taşla camları kırmaya başladı. Bu sırada işyerinde bulunan personelde saldıran şahıs olay yerinden kaçtı.

Yaşanan olay işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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