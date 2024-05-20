İsviçreli çift Türkiye'de bisiklet turuna çıktı

İsviçre'den 3 ay önce çıktıkları dünya turunda Türkiye'ye gelen çift, Konya'nın Karapınar ilçesinde kamp yaptı.

İsviçre'de yaşayan Melanie Senn ve Jan Schneider çifti 3 ay önce bisikletleri ile dünya turu için yola çıktı. Tura başladıkları günden itibaren 4 bin 100 kilometre pedal çevirdiklerini ve günde en az 5 saat bisiklet kullandıklarını anlatan çift, Meke Gölü'ne ulaştı ve burada kamp yaptı. Bisiklet turunda Meke Gölü'nü gezen çift daha önce fotoğraflarını gördükleri gölün kuraklık nedeni ile suyunun çekilmesine üzüldüklerini ancak gölün oluşumunun insanları her hali ile etkilediğini belirtti.

İsviçreli çift, üç ay önce İsviçre'den yola çıktıklarını belirterek, "Dünyadaki insanları kültürleri ve doğasını çok merak ediyorduk. Bu yüzden bisikletimiz ile gezmeye karar verdik. Hırvatistan üzerinden Slovenya, Yunanistan gibi ülkeleri gezip Türkiye'ye ulaştık. Fethiye, Antalya, Alanya basta olmak üzere bir çok yeri gezdik. Türkiye'den sonra Gürcistan, Ermenistan, İran ve Çin'e gideceğiz. Dünyayı bisikletimiz ile gezmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İsviçreli turistler Karapınar'dan Kapadokya'ya gitti. - KONYA