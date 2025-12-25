Haberler

İsviçre'de hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni, memleketi Diyarbakır'da defnedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1960'lı yıllarda öğretmenliğini yaptığı Diyarbakırlı öğretmeni Ergün Sönmez İsviçre'de hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1960'lı yıllarda öğretmenliğini yaptığı Diyarbakırlı öğretmeni Ergün Sönmez İsviçre'de hayatını kaybetti. Sönmez'in cenazesi, memleketi Ergani ilçesinde toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da öğretmenliğini yapan Diyarbakırlı Ergün Sönmez, uzun yıllardır yaşadığı İsviçre'de hayatını kaybetti. Sönmez'in naaşı, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirildi. Cenaze namazına AK Parti Ergani İlçe Başkanı Aziz Yılmaz, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Ergün, aile mezarlığına defnedildi.

Ergün Sönmez, 1960'lı yıllarda yedek subaylık görevi sırasında Kasımpaşa Piyalepaşa İlköğretim Okulunda öğretmenlik yapmış ve bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 ile 5'inci sınıfta öğretmeni olmuştu. - DİYARBAKIR

