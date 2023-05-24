İsviçre'de cinsel istismarla suçlanan İslami bilimler uzmanı beraat etti

İsviçre'de cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan İslami bilimleri uzmanı Tariq Ramadan, bugün yapılan duruşmada delil yetersizliğinden beraat etti.

İsviçre vatandaşı İslami bilimleri uzmanı Tariq Ramadan'ın 2008 yılında Geneva Oteli'nde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin davanın duruşması bugün gerçekleştirildi. Duruşmaya katılan ve İslam'ı seçerek Tariq Ramazan'ın cemaatinden olduğunu belirten müşteki kadın, bir konferans sonrası Oxford akademisyeni olan Ramadan tarafından kahve içmeye davet edildiğini ve saldırının da daha sonra gerçekleştiğini savundu. Tariq Ramadan ise kadınla buluştuğunu ve kadını otel odasına davet ettiğini kabul ederken herhangi bir saldırıda bulunmadığını söyledi. İsviçre Mahkemesi, 1 haftalık değerlendirme sonrasında delillerin yetersiz olduğuna karar vererek 60 yaşındaki Tariq Ramadan'ın beraatine karar verdi.

Ramadan suçlu bulunması halinde 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.

İlk suçlama değil

Bu suçlama, Time dergisi tarafından 2004 yılında dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak seçilen ve Mısır Müslüman Kardeşliği kurucusu Hassan al-Banna'nın torunu olan Tariq Ramadan için ilk değil. Ramadan 2020 yılından bu yana Fransa'da 4 olmak üzere toplam 5 cinsel saldırı dosyasında suçlanıyordu. Fransa'da, 9 ay gözaltında tutulduktan sonra şartlı tahliye edilen Tariq Ramadan'ın soruşturması devam ediyor. - BERN