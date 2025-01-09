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İstiklâl Marşını güzel okuma yarışması il finali yapıldı

İstiklâl Marşını güzel okuma yarışması il finali yapıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması finali yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması finali yapıldı.

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nın derin anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın tarihsel önemini kavramaları, geçmiş ile gelecek arasında milli, manevi ve tarihi bir köprü kurabilmeleri, vatan, millet, bayrak sevgisi ve bu değerlere karşı duyarlılık geliştirmeleri ve milli bilinç duygularının güçlendirilmesi amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri arasında düzenlenen "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" İl Finali büyük bir coşkuya sahne oldu.

Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması il finaline İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Narman İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Tan, Şenkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Vural, idareci, öğretmen, öğrenci ve aileler katılım sağladı.

Öğrencilerin göstermiş oldukları üst düzey performanslar izleyiciler tarafından ayakta alkışlanırken yarışma büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Yarışmada seçici kurulun yapmış olduğu değerlendirme sonucunda;

İlkokul kategorisinde; birinciliği, Amine Erva Selam (Tortum Atatürk İlkokulu), ikinciliği Meryem Bayır (Hınıs Yelpiz Erzurum Merkez Öğretmenevi İlkokulu) ve üçüncülüğü Mehmet Eymen Yıldırım (Şenkaya Akşar İlkokulu) elde etti.

Ortaokul kategorisinde; birincilği Veysel Güzelyurd (Aziziye Taşpınar Necmi Çakıcı ve Muhlis Koçal Ortaokulu), ikinciliği Ayşe Duru Doğanay (Narman Şehit Astsubay Çavuş Soner Özübek YBO) ve üçüncülüğü Zeynep Karaca (Köprüköy Atatürk YBO) kazandı.

Finali yarışmasında birinci olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Türkiye Finalinde Erzurum'u temsil edecekler.

Yarışmaya katılan öğrenci ve danışman öğretmenlerin hediye ve plaketleri, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız yarışmanın kapanış konuşmasında: "İstiklal Marşımız, yazıldığı dönemin zor günlerini anlatmanın ötesinde, Milli Mücadele ruhunu, vatan sevgisini ve bağımsızlık tutkusunu mısralarla dile getirmiş, kahramanlığımızın ve maneviyatımızın tezahürü olmuştur. Tarihte hiçbir zaman esarete düşmemiş bir milleti esaret altına alma girişimlerine karşı milli vicdanların direnişini, vatan sevgisinin dirilişini ve yüreklerin bütün zorluklara rağmen dik duruşunu simgeleştirmiştir. Hakkı tutup kaldırmayı ve haksızlık karşısında dimdik durmayı hayatı boyunca haykırmış münevver ve mütefekkir şairimiz, Mehmet Akif Ersoy: "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın," diyerek, verilen mücadeleyi en veciz şekilde ifade etmiştir. Bugün bize düşen en büyük görev, ecdadımızın emaneti olan vatanımızın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmak ve geleceğe emin adımlarla yürüyecek olan gençlerimizi İstiklal Marşımızın sahip olduğu ruh ve şuurda yetiştirmektir. Öğrencilerimizi yetiştirilmesinde emeği geçen herkese ama herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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