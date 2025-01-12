İstiklal Marşını en güzel okumak için yarıştılar

Sivas'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımı ile düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışmasında final heyecanı yaşandı.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen yarışmanın il finalinde 19'u İlkokul, 18'i ortaokul olmak üzere 37 öğrenci yarıştı.

Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlenen yarışmanın ilkokul etabı İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Yarışmada birinci olan Şehit Erkan Sakal İlkokulu öğrencisi Rabia Zümra Yüceal, ikinci olan Altınyayla Alparslan İlkokulu öğrencisi Halit Can Uğur ve üçüncü olan Kangal Atatürk İlkokulu öğrencisi Mehmet Kaan Kuyucu'ya ödüllerini Yener takdim etti.

Yarışmanın ikinci etabında ise ortaokul öğrencileri yarıştı. Ortaokul kategorisinde birinci Hafik Şehit Süleyman Aydın İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ravza Terlemez, ikinci Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu öğrencisi Zeynep Kalebayır, üçüncü ise Mehmet Akif İnan Ortaokulu öğrencisi Rümeysa Gündoğdu oldu.

Programın sonunda öğrencilere ödülleri takdim edildi. - SİVAS