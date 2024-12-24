İstiklal Marşı Okuma Yarışmasında Birinci Gelen Gülnur Kolsuz İl Seçmelerine Katılacak

Tomarza'da düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında Sarımehmetli İlk/ Orta Okulu öğrencisi Gülnur Kolsuz birinci olarak yapılacak olan il seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Sarımehmetli İlk/Orta Okul Müdürü Soner Yılmaz yapmış olduğu açıklamada; "İstiklal Marşı okuma yarışmasında Sarınehmetli Ortaokulu öğrencimiz Gülnur Kolsuz ilçe birinci olmuştur. Bu vesileyle ildeki yarışmaya katılmaya hak kazanmıştır. Emeği geçen öğretmenimiz Nimet Şahin ve değerli velilerimiz Muhammed Kolsuz'a ve eşine teşekkür ederiz" dedi. - KAYSERİ