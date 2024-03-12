Üye Girişi
Haberler

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü Edremit'te kutlandı

Güncelleme:

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen tören ile kutlandı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen tören ile kutlandı.

Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Şükrü Tunar Kültür Merkezinde icra edildi.

Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçe protokolü üyeleri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan program, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. Ardından şiirler, oratoryo ve kahramanlık eserleri ile koro gösterisi ile program son buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sinem Karaca kimdir? Zafer Partisi Antalya- Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca kaç yaşında, nereli? Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Özer kimdir? MHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özer kaç yaşında, nereli? Semra Doğan kimdir? Zafer Partisi Antalya- İbradı Belediye Başkan adayı Semra Doğan kaç yaşında, nereli? Tekin Yavuz kimdir? MHP Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz kaç yaşında, nereli? Sefa İşlek kimdir? Zafer Partisi Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Sefa İşlek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title