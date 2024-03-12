İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü Edremit'te kutlandı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen tören ile kutlandı.

Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Şükrü Tunar Kültür Merkezinde icra edildi.

Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçe protokolü üyeleri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan program, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. Ardından şiirler, oratoryo ve kahramanlık eserleri ile koro gösterisi ile program son buldu. - BALIKESİR