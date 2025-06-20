İşte Erzurum'dan örnek bir öğretmen ve onun 33 öğrencisinin yürek ısıtan hikayeleri

İşte Erzurum'dan örnek bir öğretmen ve onun 33 öğrencisinin yürek ısıtan hikayeleri
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Erzurum'da hayallerini kelimelere döken küçük yüreklerin kaleminden doğan "Hikayelerdeki Hayaller: Bugünden Yarına" adlı eser, sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde 33 öğrenci tarafından kaleme alındı ve minik yüreklerin dünyasına kapı aralıyor.

Erzurum'da hayallerini kelimelere döken küçük yüreklerin kaleminden doğan "Hikayelerdeki Hayaller: Bugünden Yarına" adlı eser, sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde 33 öğrenci tarafından kaleme alındı ve minik yüreklerin dünyasına kapı aralıyor.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Şehit Üsteğmen İsmail Aksu İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri ve öğretmeninin muazzam bir emek ve hayal gücünün ürünü olarak ortaya koyduğu kitap, karne ve mezuniyetlerini adeta taçlandırdı. Bu kıymetli çalışmaya öncülük eden ise yüreğiyle öğrencilerine ilham olan öğretmenleri Sibel Aksakal'dan başkası değildi.

Herkese örnek olacak bir çalışma

Sibel Öğretmen, birinci sınıftan beri öğrencilerinin sadece müfredatta belirtilen konularda değil; etkileşimli okuma, okuma çemberi, çocuklar için felsefe, yazarlık ve drama öğretimi ve sosyal-kültürel projeler başta olmak üzere birçok alanda gelişmeleri için rehberlik etti. Özellikle öğrencilerini kitap okuma ve içeriklerini sorgulama noktasında geliştiren Sibel Öğretmen, onların mezun olacağı yıl artık bir hikaye kitabı yazılması gerektiği gerçeğinin güçlü bir şekilde ortaya çıktığını anladı. Böylece, kendisi dahil sınıfta bulunan 33 öğrencinin imzası olan hikayelerle herkese örnek olacak kitap çalışmasını gerçekleştirdiler.

Hepsi birer hikaye yazdı

Kitapta imzası olan yazarlardan biri de özel gereksinimli öğrencilerden Medine Akdoğan'dı. Birinci sınıfa başlarken konuşma güçlüğü çeken Medine Akdoğan, "Buzdaki Başarı" isimli hikayesiyle kitapta özel bir yere adını yazdırdı. "Hikayelerdeki Hayaller: Bugünden Yarına" kitabının öğrenci yazarlarından Meryem Defne Odabaşı, Berilmina Güzel, Muhammet Emin Yılmaz ve Abdülhamit Han Özaras, yaptıkları değerlendirmelerle adeta öğretmenlerinin emeğini boşa çıkarmayacak yorumlarda bulundu. Öğrenci velilerinden Nihal Karakayalı da, dördüncü yılın sonunda çocuklarının birer kitap yazarı olmalarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Sibel Öğretmen'in çocuklarımıza kattığı değer paha biçilmez. İyi ki çocuklarımızın öğretmeni olmuş," diye konuştu.

"Kelimelerle bağ kurdular, sorguladılar"

"Hikayelerdeki Hayaller: Bugünden Yarına" kitabının aslında dört yıllık emeğin, sabrın ve özverinin sonucu olarak ortaya çıktığını belirten Sibel Öğretmen, çocukların okumalarını yaparken derinlemesine okuduklarını, kelime avladıklarını, hayatlarıyla bağ kurduklarını, mekan dedektifliği yaptıklarını, okuduklarını aydınlattıklarını, karakter çözümlediklerini ve olayları sorguladıklarını ifade etti.

"Hep birlikte başardık"

Aksakal, "Onlar bu süre içinde sorguladılar, düşündüler. Bunun sonunda artık yazmak bir mecburiyet değil, bir ihtiyaç olarak doğdu. Sene başında çocuklarla 'Neden sene sonunda bir hikaye kitabı çıkarmayalım?' dedik. Çünkü birinci sınıftan itibaren yazarlık eğitimi çalışmaları yapıyoruz. Derinlemesine okuma yapıyoruz. ve çocuklar sadece kelimeleri değil, kelimelerin arasındaki hayatları da öğreniyorlar. Artık zamanı geldi, bunu bir kitaba dönüştürmeliyiz dedik. Ocak ayında yazacakları hikayeleri belirlediler. Sonrasında da peyderpey, hafta hafta çocuklar hikayelerini derinleştirmeye başladılar. Sonra düzenledik ve hayallerimizin bile ötesine ilerledi. Bu süreçte çok ciddi destekler aldık. Özellikle velilerimizin, okul idaremizin ve basım aşamasında destek olan birçok kişinin katkısıyla bu sonuca ulaştık. Hikayelerin bazıları çocukların yaşantılarından izler taşıyor. Bazıları ise hayal gücünüzü zorlayacak derinlikte hikayeler. ve bence her biri ayrı ayrı kitap olacak nitelikte. Mutluyuz, gururluyuz. Böyle bir süreci çocuklarımla birlikte yaşadığım için çok sevinçliyim" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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