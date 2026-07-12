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Silivri halk plajı doldu taştı

Silivri halk plajı doldu taştı
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İstanbul'da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, hafta sonu Silivri Kumluk Plajı'na akın ederek denize girdi ve sıcak havanın keyfini çıkardı.

İstanbul'da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, hafta sonu Silivri Kumluk Plajı'na akın etti.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbullular, güneşli havayla birlikte sahillere akın etti. En çok tercih edilen noktalardan biri olan Silivri Kumluk Plajı'na günübirlik gelen tatilciler yoğunluk oluşturdu. Denize giren vatandaşlar, sıcak havanın keyfini çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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