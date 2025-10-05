İstanbul Valiliği: Sumud Filosundaki E.Ö.'nün Gözaltına Alındığı İddiaları Asılsız

Çeşitli sosyal medya hesaplarında Sumud Filosu'nda bulunan bir kişinin İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı iddiaları üzerine İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sumud Filosuna katılan vatandaşlarımızdan E.Ö.'nün İsrail'e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığına dair iddialar paylaşılmıştır. Bu iddialar tümüyle asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

İsrail yönetimi tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk olmak üzere 137 aktivist dün İstanbul'a getirildi. Aktivistler, sağlık kontrolleri ve ardından şikayetçi olmaları nedeniyle ifade alım işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bazı sosyal medya hesaplarından, Sumud Filosu'na katılan E.Ö. isimli vatandaşın "İsrail'e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığı"na dair iddialar paylaşıldı. Bunun üzerine İstanbul Valiliği iddiaları yalanladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya mecralarında, Sumud Filosuna katılan vatandaşlarımızdan E.Ö.'nün "İsrail'e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığı"na dair iddialar paylaşılmıştır. Bu iddialar tümüyle asılsızdır. Sumud filosu kafilesi İstanbul Havalimanı'nda en üst düzey kamu görevlileri ve vatandaşlarımız tarafından VİP terminalinde coşkuyla karşılanmıştır. Kafileyle yurda dönen E.Ö. adlı vatandaşımız hakkında eşi tarafından 3 Ekim 2025 tarihinde ilimiz Eyüpsultan İlçesi Akşemsettin Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yapılmıştır. E.Ö. isimli vatandaşımıza, VİP terminal girişinde bu kayıp başvurusu nedeniyle sadece form düzenlenmiş, gözaltı veya başkaca bir işlem yapılmamıştır. E.Ö, kimlik işlemlerinin ardından, geldiği kafileyle birlikte Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir.Terör devleti İsrail 'in Gazze'de uyguladığı soykırım ablukasını kırmak için oluşturulan Sumud Filosu kafilesi, Valiliğimiz tarafından otellerimizde misafir edilmektedir. İnsanlık onurunu korumak için bedel ödemeyi göze alan kafileyi İstanbul'da misafir etmekten İstanbul Valiliği olarak onur duymaktayız. Kafileye kötü muamele, gözaltı vb. şekilde uygulamaların yapıldığı iddiaları ise gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL