İstanbul Valiliği’nden kuvvetli rüzgar uyarısı: Poyraz 70 kilometre hıza ulaşacak

İstanbul Valiliği, kentte 30 Temmuz Perşembe gününden 2 Ağustos Pazar gününe kadar kuvvetli rüzgarın etkili olacağını belirterek, vatandaşları orman yangınları başta olmak üzere ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar uyarısını paylaştı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; ilimizde rüzgarın 30 Temmuz Perşembe gününden 02 Ağustos Pazar gününe kadar kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (40-60 km/sa, yer yer hamleli 70 km/sa) esmesi beklenmektedir. Başta orman yangınları olmak üzere; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı