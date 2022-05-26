İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Sazak: İsim Benzerliği Var, Ben İyi Parti Üyesi Değilim - Haberler

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gözde Sazak, geçen hafta sonu İyi Parti'ye katılan "Gün Sazak'ın yeğeni Gözde Sazak Akın" ile bir ilgisi bulunmadığını, isim karışıklığı yaşandığını, dolayısıyla İYİ Parti üyesi olmadığını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bininci üyenin partiye katılımı dolayısıyla 22 Mayıs'ta İstanbul'da, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde törenle rozet takmıştı.

İYİ Parti'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, partiye katılanlar arasında; FETÖ'nün 'kumpas davalarında' yargılanan eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok ile 27 Mayıs 1980'de öldürülen dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı, eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın yeğeni Gözde Sazak'ın da olduğu bildirilmişti.

"EŞİMİN UZAKTAN BİR AKRABASI"

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gözde Sazak, "Eski Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok ve Gün Sazak'ın Yeğeni Gözde Sazak İYİ Parti'ye katıldı" başlıklı haber üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İYİ Parti'ye üye olduğu belirtilen Gözde Sazak Akın'ın, eşinin uzaktan bir akrabası olduğu, kendisinin İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptığı" bildirildi. Bu sebeple herhangi bir siyasi partiye üye olmasının mümkün olmadığını belirten Doç. Dr. Gözde Sazak'ın açıklaması şöyle:

"Haberde yer alan Gözde Sazak Akın ile İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi olan Doç. Dr. Gözde Sazak'ın hiçbir alakası bulunmamaktadır. Doç. Dr. Gözde Sazak'ın İYİ Parti'ye üye olması gibi bir durum söz konusu değildir."

İYİ PARTİ AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Merkezi'nden konu ile ilgili yazılı olarak yapılan açıklamada, partiye katılan Gözde Sazak için şu bilgiler verilmişti:

"Gözde Sazak: Yüksek Mimarlık yapıyor. Türk siyasetinin önemli isimlerinden, kıymetli devlet adamı merhum Gün Sazak'ın yeğeni. İYİ Parti'nin Maltepe Belediyesi'ndeki kent konseyi temsilcisi."