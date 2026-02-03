Haberler

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Güncelleme:
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Arnavutköy ve Çatalca'da donma ve buz sarkıtları ile birlikte etkileyici görüntüler oluştu.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kentin yüksek kesimlerinde aralıklı olarak kar yağışı etkili oldu. Arnavutköy ve Çatalca beyaza büründü. Levhalar dondu, buz sarkıtları oluştu. Havadan çekilen görüntüler adeta mest etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kentin yüksek kesimlerinde aralıklı olarak kar yağışı etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bazı ilçelerde çevrenin tamamen beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.Özellikle Arnavutköy'e bağlı Yassıören Mahallesi ile Hadımköy çevresinde kar yağışının ardından açık alanlar beyaza büründü. Benzer manzaralar Çatalca'nın bazı bölgelerinde de kaydedildi. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu cadde ve sokaklardaki trafik levhalarının donduğu, bazı noktalarda ise donma oluştuğu görüldü. Havadan çekilen görüntüler adeta mest etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
