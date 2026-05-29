TCG Fatih-Fırkateyn Gemisi, Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açıldı

TCG Fatih-Fırkateyn Gemisi, Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açıldı
İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde, TCG Fatih-Fırkateyn Gemisi Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Çocuklar ve gençler gemiye yoğun ilgi gösterdi, vatandaşlar gurur duyduklarını ifade etti.

İstanbul'un fethinin 573. yıldönümünde, kentin birçok noktasında çeşitli programlar düzenleniyor. Bu kapsamda, İstanbul Valiliği koordinesinde Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Fatih-Fırkateyn Gemisi ziyarete açıldı. Sarayburnu Limanı'na demirleyen gemi, gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Çocuklar ve gençler gemiye yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar gemi ile hatıra fotoğrafı çekildi. Öte yandan limanda, güvenlik önlemleri de alındı.

"Gurur günümüz bugün"

Gemiyi gezen İsmail Sözbir isimli vatandaş, gemiyi merak ettiği için ziyarete geldiğini belirterek, "Harp gemimizi görmeye geldik. İçerisini merak ediyorduk, bir dolaşalım dedik bayramda. Gurur verici bizler için" şeklinde konuştu.

Rafet Fener isimli vatandaş, gurur duyduğunu dile getirerek, "29 Mayıs olmasının da özel bir nedeni var onun için geldik eşimle birlikte özel olarak. Akşam da Solo Türk'ün saat 6'da Yenikapı'da ki gösterisini izleyeceğiz. Gurur günümüz bugün 29 Mayıs" dedi.

TCG Anadolu'yu çocuklarıyla beraber ziyaret eden İsmail Emirel ise, "Daha önce İHA-SİHA gemisine geldik. Bunu da duyunca gelmek istedik. Oğlum istedi daha çok gelmeyi. O, İstanbul'un fethi ile ilgileniyor, tarih konusunu çok seviyor. O yüzden gelmek istedik, getirmek istedik" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
