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İstanbul'un Barajlarındaki Doluluk Oranı Yüzde 70.05'e Ulaştı

İstanbul'un Barajlarındaki Doluluk Oranı Yüzde 70.05'e Ulaştı
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında, barajlardaki doluluk oranı yüzde 70.05'e yükseldi. Alibey Barajı ve Bozdoğan Kemeri havadan görüntülendi.

Megakentte etkili olan kar yağışı sonrası İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70.05'e ulaştı, Alibey Barajı ve tarihi Bozdoğan Kemeri havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı noktalarda devam ederken megakentin barajlarındaki doluluk oranı ise İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(İSKİ)'nün verilerine göre 21 Şubat itibariyle yüzde 70.05'e ulaştı. Alibey Barajı ve Bozdoğan Kemeri de havadan görüntülendi. Kimi noktaları beyaza bürünen alan havadan görüntülerle gözler önüne serildi. 21 Şubat tarihli barajlardaki doluluk oranları ise; Ömerli Barajı yüzde 75.41, Darlık Barajı yüzde 66.24, Elmalı Barajı yüzde 90.79, Terkos Barajı yüzde 73.17, Alibey Barajı yüzde 58.46, Büyükçekmece Barajı yüzde 67.58, Sazlıdere Barajı yüzde 53. 11, Istrancalar Barajı yüzde 97.64, Kazandere Barajı yüzde 78.42, Pabuçdere Barajı yüzde 76.7 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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