Kar altında kalan Aydos Kalesi havadan görüntülendi

İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olan tarihi Aydos Kalesi, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Karla kaplanan kale ve çevresinde oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili kar yağışının ardından, Aydos Ormanı ve tarihi Aydos Kalesi'nde görsel bir şölen oluşturdu. Osmanlı ve Bizans dönemlerine uzanan geçmişiyle bilinen kale, kar örtüsüyle birlikte adeta beyaz bir siluete büründü.

Doğayla iç içe konumlanan Aydos Kalesi'nin kar altındaki görüntüsü, dron ile kaydedildi. Görüntülerde, kalenin surları, çevresindeki ormanlık alan ve beyaz örtünün oluşturduğu manzara dikkat çekti.

Kar yağışının ardından bölgede ortaya çıkan görüntüler İstanbul'un kış güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. - İSTANBUL