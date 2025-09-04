İstanbul Türkelililer Derneği'nden Geleneksel Piknik Şöleni

İstanbul Türkelililer Derneği, geleneksel hale gelen 'Piknik Şöleni'ni bu yıl da büyük bir coşku ile gerçekleştirdi.

İstanbul Kemerburgaz Kirazlıbent Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, Türkeli'den katılan köy muhtarları ve çok sayıda misafir ağırlandı. Dernek yönetimi, başarılı bir organizasyona imza atarak hemşehrilerini bir araya getirdi.

Bu yılki şölende, birçok dernekte olduğu gibi ağalık seçimi iki kategoride yapıldı. Dernek ağalığına iş insanı Haşim Filiz, keşkek ağalığına ise iş insanı Rahman Kaya seçildi.

Gün boyunca 4 sanatçının sahne aldığı etkinlikte, davul zurna eşliğinde doyasıya eğlence yaşandı. Çocuklar için ücretsiz şişme oyun parkları, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla minikler de unutulmadı. Renkli etkinlikler sayesinde aileler keyifli bir pazar günü geçirdi. Dernek Başkanı Oğuz Yıldırım, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. - SİNOP