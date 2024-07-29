Uçakta düşük yaptı! Hastaneye yetiştirmek için zamanla kıyasıya yarıştılar

İstanbul Sabiha Gökçen-Dalman seferini yapan uçakta üzücü bir olay meydana geldi. Rahatsızlanarak düşük yapan bir yolcu için harekete geçen pilot ve kabin ekibi, kadının bir an önce hastaneye kaldırılması için seferber oldu.

UÇAKTA DÜŞÜK YAPAN YOLCU İÇİN SEFERBERLİK

AJET'e ait İstanbul Sabiha Gökçen-Dalaman seferini gerçekleştiren VF-3126 sefer sayılı uçağının kalkışına kısa bir süre kala hamile bir yolcu aniden rahatsızlandı. Uçakta yapılan kontrollerde yolcunun düşük yaptığı anlaşıldı.

Bunun üzerine pilot, Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Düşük yapan yolcu nedeniyle ivedi bir şekilde park pozisyonuna sağlık ekibi ve ambulans gönderildi.

Pilot ve kabin ekipleri yolcunun hemen hastaneye kaldırılması için zamanla yarıştı. Düşük yapan kadın yolcu hastaneye kaldırıldı. O anlar kule pilot konuşmalarına yansıdı.

Pilot ve kule arasında geçen diyalog şu şekilde;

Pilot: Efendim 301 nolu park pozisyonundayız, hamile bir yolcumuz düşük yaptığını belirtmiş arkadaşlarımıza.

301 numaradasınız mutabık mıyız?

Mutabıkız bir ambulans talep edeceğiz.

Anlaşıldı iletiyoruz hemen.

Teşekkürler.

Koltuk numarasını öğrenebilir miyiz. Ön kapıya mı arka kapıya mı yakın?

Efendim, yolcumuz arka kapı tarafında bekliyor şuan.

Arka kapı anlaşıldı.